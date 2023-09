Rund 200 Zuschauer sehen einen spannenden Derby-Krimi VfB 03 Hilden feiert nächsten Sieg über Ratingen 04/19

VfB 03 Hilden – Ratingen 04/19 1:0 (0:0). Rund 200 Zuschauer sahen auf der Anlage an der Hoffelstraße ein kampfbetontes Oberliga-Derby, das zudem nicht frei von Nickeligkeiten war. Die Fußballer des VfB 03 wollten unbedingt ihre Erfolgsserie gegen den Lokalrivalen auf eigenem Platz fortsetzen. Das 04/19-Team hingegen trat mit dem Ziel an, die Hildener endlich mal wieder zu bezwingen. Immerhin zogen die Ratinger in den letzten Jahren, die Corona-Zwangspause übergreifend, fünf Mal hintereinander den Kürzeren. Diesmal aber drängten die Gäste mit Vehemenz auf das Ende der Serie und schienen Ende der ersten Halbzeit ihrem Traum mit starken Offensivaktionen schon sehr nahe. Das Tor des Tages aber erzielte nach dem Seitenwechsel Patrick Percoco für den VfB 03.