Trotz brütender Hitze ist das Tempo hoch VfB 03 Hilden feiert dritten Sieg im dritten Testspiel

VfB 03 Hilden – SV Schermbeck 5:3 (2:1). Beide Mannschaften boten trotz der hochsommerlichen Temperaturen eine flotte Begegnung, die ihre Würze in acht Toren fand. Für die Oberliga-Fußballer des VfB 03 bedeutete der Erfolg über den Westfalenligisten Schermbeck den dritten Sieg im dritten Testspiel. Erstmals traten die Hildener zudem ohne Gastspieler an, allerdings lag das am verletzungsbedingten Ausfall von Gabriel-Eromose Imoijeza, einem Akteur aus der letztjährigen U 19-Bundesliga-Truppe von Fortuna Düsseldorf, der aber noch einmal getestet werden soll.