Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden fegt KFC Uerdingen mit 4:0 vom Platz

VfB 03 Hilden – KFC Uerdingen 4:0 (0:0). Für die Fans des VfB 03 war es eine vor allem in der ersten Halbzeit sehr zähe Oberliga-Begegnung. „Da war das Spiel taktisch geprägt – für die Zuschauer ist das nicht so ansehnlich“, gestand Tim Schneider. Zudem erkannte der Hildener Trainer: „Unser Plan A hat nicht funktioniert. Wir wollten eng verteidigen, aber der KFC hat das gut umgangen und ab der 20. Minute mussten wir viel hinterherlaufen.“ Die Platzherren stellten auf ein Fünfer-Mittelfeld um und behielten die Formation auch in der zweiten Halbzeit bei. Erst nach der Pause sahen die Besucher auf der Anlage an der Hoffeldstraße daher einen flotten Schlagabtausch, der die nötigen Tore als Salz in der Suppe hatte. „Das war ein Spiel, das auch dem Trainer Spaß gemacht hat, weil man reagieren musste“, stellte Schneider fest.