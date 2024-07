Neue Rolle, neue Aufgaben Kapitänsregel gilt nun auch im Amateurfußball

Das Finale der Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist gerade einmal drei Tage her, da zeigen sich bereits die Auswirkungen auf den Amateurfußball und damit auch auf den Fußball im Verband Niederrhein. Dabei geht es weder um Technik noch Taktik, sondern ganz einfach um ein vorbildliches Miteinander auf dem Sportplatz. Was sich auf EM-Ebene nach Ansicht von DFB, DFL und FVN bewährte, wird jetzt zum Beginn der neuen Saison einheitlich in allen Spielklassen eingeführt – die sogenannte „Kapitänsregel“. Der Fokus liegt aber auch auf der konsequenten Umsetzung bereits bestehender Regeln. Wir erläutern die wichtigsten Punkte und fragen Fabian zur Linden, Mannschaftsführer des Oberligisten VfB 03 Hilden, nach seiner Einschätzung speziell zur Kapitänsregel.