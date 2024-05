Am Freitagabend spielt der Oberligist gegen Union Nettetal Maximilian Wagener fühlt sich beim VfB 03 Hilden wohl

Union Nettetal – VfB 03 Hilden. In der auf Freitag vorgezogenen Partie treten die Fußballer des VfB 03 beim Oberliga-Zehnten Nettetal an. Die Hildener müssen eine Stunde Fahrtzeit einkalkulieren, doch zum Glück erfolgt der Anpfiff der Begegnung auf dem Kunstrasenplatz an der Lobbericher Straße erst um 20 Uhr. Es ist das erste von noch drei Duellen auf der Zielgeraden der Saison. Nach Pfingsten warten noch die Partien gegen den SV Sonsbeck und beim TSV Meerbusch. „Wir weren nichts geschenkt bekommen – das werden ganz harte Spiele“, ordnet Maximilian Wagener die kommen Aufgaben ein. Der Hildener Mittelfeldakteur betont aber zugleich: „Wir haben auch in dieser Saison gesehen, was wir leisten können.“