Fußball : VfB 03 erwartet starken Aufsteiger

Der flinke Selcuk Yavuz (am Ball) setzt in der Offensive wesentliche Akzente. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Hildener Fußballer wollen ihre englische Woche mit dem ersten Heimsieg in der Oberliga abschließen. Allerdings kommt Liga-Neuling TVD Velbert, aktuell Tabellenachter, mit hochkarätigen Verstärkungen an die Hoffeldstraße.

Nach dem hart erkämpften Pokalerfolg in Viersen kam den Fußballern des VfB 03 der Abstecher zum U17-Länderspiel am Donnerstagabend gerade recht, um mal richtig abzuschalten. Dabei waren die Oberliga-Kicker aber unerwartet mittendrin im Geschehen. Da die B-Junioren des Vereins ihren Einsatz auf der Bandbusch-Anlage verpassten, sprangen Stefan Schaumburg und Co. ein und übernahmen im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Rolle, als sie kurz nach dem Abpfiff die DFB-Banner, die zur Eröffnung auf dem Naturrasen lagen, gemeinsam wegtrugen, kaum waren die letzten Töne der Nationalhymnen verklungen. Auch Chefcoach Marc Bach und Co-Trainer Marvin Schneider zogen kurzerhand die bereitgestellten grünen DFB-Trainingsanzüge über und packten tatkräftig mit an – dabei hatten alle eine Menge Spaß.

Wesentlich ernster geht es wohl am Sonntag zu. Um 15.30 Uhr gibt Aufsteiger TVD Velbert seine Visitenkarte auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße ab. Ein Liga-Neuling, der in den ersten Begegnungen bereits aufhorchen ließ. Gleich zum Auftakt feierte die Mannschaft von Hüseyfe Dogan einen 2:1-Erfolg über den 1. FC Bocholt und ließ später Siege über den FC Kray und Ratingen 04/19 folgen. Nach fünf Partien haben die Velberter neun Punkte auf dem Konto – und damit einen Zähler mehr als der VfB 03. Die Zuschauer erwartet also ein Duell auf Augenhöhe, zumal sich beide Kontrahenten gut informiert haben. Denn Sportlicher Leiter des TVD ist Michael Kirschner, der früher mal die Reserve des VfB 03 trainierte und in Hilden wohnt.