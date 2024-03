Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden erwartet harten Kampf gegen Hamborn

VfB 03 Hilden – SF Hamborn 07. Auf dem Papier sind die Rollen in dieser Oberliga-Begegnung klar verteilt. Doch beim zweiten Blick auf die Paarung offenbaren sich die Unwägbarkeiten in diesem vermeintlich ungleichen Duell. Gut in Erinnerung hat Tim Schneider noch den Pokalauftritt seiner Mannschaft Ende September in Hamborn. Schon in der zweiten Runde auf Niederrheinebene zogen die Hildener gegen den Liga-Rivalen mit 0:1 den Kürzeren. Bereits in der ersten Halbzeit der Partie markierten die Hamborner den entscheidenden Treffer. Es war ein Tiefschlag, als Marco de Stefano per Handelfmeter kurz vor der Pause (41.) das 1:0 erzielte. Zwar verstärkten die Hildener im zweiten Abschnitt den Angriffsdruck, ließen aber eine Reihe guter Chancen – darunter auch einen Strafstoß – aus. „Gerade das Abschneiden im Pokal hat uns geärgert“, gesteht der Chefcoach des VfB 03 sechs Monate später.