Fußball: VfB 03 ist mit einen Punkt zufrieden

Timo Kunzl stand diesmal von Beginn an in der Oberliga-Elf. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Hildener Fußballer kommen bei der TuRU über ein torloses Unentschieden nicht hinaus. Doch nach drei Niederlagen in Folge feiern sie damit ein wichtiges Erfolgserlebnis im harten Kampf um den Oberliga-Verbleib.

Es war ein Unentschieden, mit dem die Fußballer des VfB 03 am Ende zufrieden waren. Immerhin brachte das 0:0 bei der TuRU Düsseldorf einen Punkt und der reichte den Hildenern, um Rang 14 und damit den ersten Platz in der Nichtabstiegszone zu behaupten. „Wir brauchten das Erfolgserlebnis“, betonte Trainer Marc Bach mit Blick auf die Negativserie mit zuletzt drei Niederlagen in Folge. Wichtig war aus seiner Sicht auch, dass endlich mal wieder die Null stand. „Zuletzt haben wir immer zwei oder mehr Gegentore kassiert, deshalb haben wir Wert auf eine stabile Defensive gelegt“, erläuterte der Coach. Zumal die TuRU im Hinspiel durch drei schnelle Gegenstöße einen 3:1-Sieg einfuhr. Von derartiger Offensivstärke waren die Düsseldorfer aber diesmal weit entfernt, auch wenn Coach Samir Sisic fand: „In der zweiten Halbzeit waren wir aus dem Spiel heraus die gefährlichere Mannschaft, haben uns drei- bis viermal gut durchgespielt, aber die letzte Entscheidung fehlte.“ Auf der anderen Seite lobte auch der TuRU-Coach sein Team für die Null. „Beide Mannschaften haben eine nicht so rosige Situation. Unser letzter Sieg gegen Velbert liegt schon ein paar Wochen zurück“, stellte Sisic fest.

Für die Zuschauer war es eine zähflüssige Begegnung, denn beide Fan-Lager verbanden mit der Partie die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag. Der blieb jedoch aus, weil beide Teams über weite Strecken in der Abwehr kompakt standen. Die erste gute Düsseldorfer Chance eröffnete sich Antonio Munoz-Bonilla, der über rechts zum Sturmlauf startete, den Ball jedoch über den Kasten jagte. Auf der anderen Seite brachte eine Ecke von Ongün Serdar Gefahr, aber Pascal Weber schoss ebenfalls übers Gehäuse (16.). In der Folge bemühten sich beide Mannschaften, offensiv zu agieren, aber von wirklich klaren Möglichkeiten konnte nicht die Rede sein. Erst fünf Minuten vor der Pause kam Gefahr im Hildener Strafraum auf, als Munoz-Bonilla vors Tor flankte, der Ball von Lukas Reitz zu Taoufiq Naciri kam – und der das Leder mit der Hacke Richtung VfB-Kasten beförderte, aber Marvin Oberhoff die Kugel soeben noch an die Latte lenkte. Im Gegenzug vergaben Fabio di Gaetano und Timo Kunzl eine gute Gelegenheit der Gäste, weil sie im Strafraum viel zu umständlich agierten (43.). So gingen die Kontrahenten torlos in die Pause.