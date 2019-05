Fußball : VfB 03 erkämpft den Oberliga-Erhalt

Talha Demir (am Ball) legte mit zwei Treffern die Basis für den Hildener Erfolg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Nach dem Erfolg über den SC West kennt der Jubel der Hildener Fußballer keine Grenzen. Allerdings ist der Spielverlauf ein Spiegel der gesamten Saison – mal ist das Bach-Team am Boden, dann rappelt es sich wieder auf.

Im letzten Heimspiel dieser Saison machten es die Fußballer des VfB 03 noch einmal richtig spannend. Die Kulisse war nicht top, aber durchaus ansprechend. Für die rund 250 Zuschauer auf der Anlage an der Hoffeldstraße war das Handy im Laufe der Partie ein wichtiger Begleiter. Immer wieder wanderte der Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz im Kampf um den Oberliga-Verbleib. Zum Entsetzen der VfB-Fans standen die Hildener Ende der ersten Halbzeit auf einem Abstiegsplatz, den sie aber kurz nach dem Wiederanpfiff wieder verließen. Am Ende bejubelten die Mannschaft von Marc Bach ausgelassen einen 3:2-Sieg über den SC West, einem der direkten Abstiegskontrahenten. Und weil der ETB SW Essen sein Duell beim Tabellendritten 1. FC Bocholt glatt mit 3:0 verlor, gab es für die Platzherren einen Spieltag vor dem Saisonende sogar ein Happy-End, denn auch rechnerisch ist der Klassenerhalt vor der abschließenden Begegnung beim Schlusslicht FSV Duisburg klar. Entsprechend lautstark fiel der Siegerkreisel der Hildener aus.

Für die Düsseldorfer hingegen, die ab der 67. Minute wegen der roten Karte für Konstantinos Moulas, der die Notbremse gegen Zissis Alexandris zog, in Unterzahl spielten, steht am letzten Spieltag im Derby gegen die TuRU ein Finale um den Klassenerhalt an. VfB-Trainer Marc Bach fand jedoch tröstende Worte: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns in der nächsten Saison wiedersehen.“ Derweil hob West-Coach Ranisav Jovanovic die Moral seiner Mannschaft hervor: „Wir sind nach dem Platzverweis nicht zusammengebrochen, sondern haben das 2:2 gemacht und hätten das Spiel auch mit zehn Mann drehen können.“ Letztlich behaupten die Hildener durch den Erfolg mit 44 Punkten Rang zwölf. Der SC West dagegen steht mit 41 Punkten auf dem Platz vor der Abstiegszone, die der ETB SW Essen mit 40 Zählern anführt.

So spielten sie VfB 03 Hilden – SC Düsseldorf-West 3:2 (1:0). VfB 03: Oberhoff – Ilkwon, Härtel, zur Linden, Serdar, Schaumburg, Mambasa, di Gaetano (88. Metz), Demir (90+2 Löbe), Weber (77. Tiefenthal), Alexandris. SC West: Pyka – Stefanowski, Weiler, Moulas, Salkovic, Gyasi, Senic, Zieba, Ordelheide, Hashimoto (85. Santana, 90. Kraus), Hildenberg. Schiedsrichter: Jens Laux. Tore: 0:1 Hashimoto (39.), 1:1 Demir (49.), 2:1 Demir (56. – Foulelfmeter), 2:2 Weiler (77.), 3:2 Mambasa (82.)

Es war eine Oberliga-Partie, in der die Fußballer des VfB 03 von Beginn an mit druckvollem Spiel ihre Sieg‑ambitionen unterstrichen. Die erste nennenswerte Chance ergab sich nach einem Foul von Konstantinos Moulas an Fabio di Gaetano. Stefan Schaumburg trat zum Freistoß von der Strafraumgrenze an, doch der Ball blieb in der Mauer hängen (9.). Kurz danach kam Pascal Weber nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte im gegnerischen Strafraum zum Abschluss, in Bedrängnis schoss er aber am Tor vorbei (15.). Nach guter Vorarbeit von Zissis Alexandris scheiterte di Gaetano an West-Schlussmann Thorsten Pyka (30.). Just in der Drangphase der Gastgeber gab’s die kalte Dusche. Shunya Hashimoto trieb den Ball nach vorne, rechts und links von ihm warteten Mitspieler auf seinen Pass – Hashimoto aber bewies Auge, erwischte VfB-Keeper Marvin Oberhoff mit seinem flachen Schuss aus 18 Metern auf dem falschen Fuß – das Leder schlug im rechten unteren Eck zur Düsseldorfer Führung ein (39).

Vier Minuten nach dem Wiederanpfiff schlugen die Hildener zurück. Der Ausgleich durch Talha Demir war nicht minder sehenswert. Fabio di Gaetano gab das Leder im Strafraum per Hacke zum Hildener Mittelfeldmann, der dadurch freie Bahn hatte und ins rechte untere Eck zum 1:1 (49.) einschob. Die Platzherren erhöhten den Druck. Alexandris tankte sich von der linken Seite fast an der Torauslinie in den Strafraum, Rico Weiler stoppte dem Vorstoß des Hildeners mit einem Foul – und den fälligen Elfmeter hämmerte Demir links unten zur 2:1-Führung des VfB 03 ins Netz (56.). Pascal Weber vergab die Vorentscheidung, als er nach schönem Lupfer von di Gaetano am West-Keeper scheiterte (63.). Dann jagte Demir eine Flanke von Schaumburg volley am Düsseldorfer Kasten vorbei (67.). 60 Sekunden danach hatte Alexandris nach feinem Pass von Schaumburg freie Bahn. Moulas verhinderte mit einem Schubser an der Strafraumgrenze Schlimmeres, sah für die Aktion die rote Karte. Den Freistoß jagte Demir allerdings weit übers Gehäuse.