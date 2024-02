Fußball-Testspiel VfB 03 empfängt Fortuna Köln zur Generalprobe

Mit einem 1:0-Sieg kehrten die Oberliga-Fußballer des VfB 03 vom Testspiel beim Landesligisten SG Unterrath zurück. Auf den ersten Blick ein magerer Erfolg, der aber auch dem dezimierten Kader geschuldet war. So fehlten mit Peter Schmetz und Fabian zur Linden aus privaten bzw. beruflichen Gründen zwei erfahrene Defensivstrategen. Auch deshalb traten die Hildener diesmal in der Abwehr mit der bewährten Vierer-Kette an, in der Marvin Brüggehoff und Nick Sangl die Innenverteidigung bildeten sowie Robin Müller und Len Heinson die Außenpositionen einnahmen.