Fußball, Oberliga VfB 03 und 04/19 freuen sich auf das Topspiel

Da hat der VfB 03 Hilden in der Winterpause der Fußball-Oberliga seinen überragenden Torjäger der vergangenen Jahre zum Liga-Konkurrenten KFC Uerdingen ziehen lassen, doch auch ohne Pascal Weber, der in der Hinrunde in 20 Spielen noch 16 Tore schoss und sechs vorbereitete, läuft die Hildener Offensive auf Hochtouren: Drei Pflichtspiele hat das Team von Trainer Tim Schneider in diesem Jahr absolviert und dabei zehn Tore geschossen. Dem 3:3 beim 1. FC Monheim zum Rückrunden-Auftakt folgten ein 4:1 daheim gegen den FC Kray und ein 3:1 bei den Sportfreunden Hamborn. Die nun 55 Saisontore sind der Spitzenwert der Liga, der VfB 03 steht insgesamt auf Rang vier. Er empfängt bereits am Samstag um 14.11 Uhr – mehr zu der ungewohnten Anstoßzeit später – nun den Tabellendritten Ratingen 04/19, der mit seinen 49 Treffern mit den Sportfreunden Baumberg und dem TSV Meerbusch die zweitbeste Offensive stellt.