Fußball, Oberliga VfB 03 braucht seine Grundtugenden

Nachdem er zuletzt gegen die SpVg. Schonnebeck (2:5) und beim FC Büderich (0:4) verloren hat, will Fußball-Oberligist VfB 03 Hilden am Sonntag (15.30 Uhr, Hoffeldstraße) gegen den VfB Homberg wieder in die Spur finden. „Wir treffen jetzt auf eine gute Truppe, die sehr eingeschworen ist“, stellt Hildens Chefcoach Tim Schneider fest. „Nach dem Abstieg aus der Regionalliga haben die Homberger einen großen Umbruch vorgenommen und hatten in der Oberliga einige Schwierigkeiten. Jetzt sind sie deutlich gefestigt.“