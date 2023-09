Der Landesliga-Vizemeister freut sich auf den Cronenberger SC VfB 03-Zweite erwartet Oberliga-Absteiger

VfB 03 Hilden II – Cronenberger SC. Die einen treten seit zwei Spieltagen auf der Stelle, die anderen haben nach dem Abstieg aus der Oberliga die im Vorfeld erwarteten Startprobleme. Heißt im Klartext, dass der VfB 03 II, am Sonntag ab 15.30 Uhr Gastgeber der Wuppertaler auf dem Sportplatz Hoffeldstraße, im Anschluss an den starken Saisonauftakt mit zehn Zählern aus vier Begegnungen aktuell nicht so recht von der Stelle kommt. Grund dafür sind die 1:2-Heimniederlage vor knapp zwei Wochen gegen Kapellen und das jüngste 2:2 in Unterrath. Das wiederum gilt aufgrund des erst in der Nachspielzeit erzielten Ausgleichs eher als Punktgewinn.