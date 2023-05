Fußball-Landesliga VfB 03-Zweite empfängt Spitzenreiter Büderich

VfB 03 Hilden II – FC Büderich 02. Eine Woche vor den Mitbewerbern in der Landesliga, Gruppe 1, beschließt die VfB 03-Reserve eine erfolgreiche Spielzeit. Kein Geringerer als der Oberliga-Aufsteiger gibt dabei am Sonntag um 13 Uhr seine Visitenkarte auf dem Sportplatz an der Hoffeldstraße ab. Ein absolutes Topspiel, empfängt doch der Tabellenzweite den Klassenprimus. Klar, dass sich gerade die Hildener auf diese Partie freuen und noch einmal alles in Waagschale werfen.