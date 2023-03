Fußball-Landesliga Die VfB 03-Zweite behält Bodenhaftung

VfB 03 Hilden II – VfR Krefeld-Fischeln. Jetzt bloß nicht übermütig werden, nach dem tollen 5:1-Auftakt bei Oberliga-Absteiger SC Düsseldorf-West den nächsten Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Vor der Punktspiel-Heimpremiere in der Landesliga, Gruppe 1, am Sonntag um 13 Uhr auf dem Sportplatz Hoffeldstraße hat Manuel Mirek da keine Bedenken. „Wir wissen alle noch ganz genau, wie schwer es im Hinspiel war. Der 3:2-Erfolg war hart erkämpft. Mein Co-Trainer Lukas Schmetz, damals noch aktiv dabei, flog wegen eines Handspiels nach etwa einer Stunde vom Platz und unser Torhüter Michael Miler musste den verhängten Elfer parieren, um den knappen Erfolg über die Zeit zu retten“, erinnert sich der Chefcoach der VfB 03-Reserve. Damals, nach der einvernehmlichen Trennung von Fabian Nellen, für eine Partie als Interimschef im Einsatz. Jetzt aber „richtiger“ Chef und das mit dem gewissen Händchen in der Mannschaftführung und dem nötigen sportlichen Erfolg.