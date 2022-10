Fußball – U 19 VfB 03 Hilden : Die Luft in der Bundesliga wird immer dünner

Jan Niklas Tkacik, der schon in der B-Jugend für den VfB 03 spielte, holte in dieser Szene gegen die Fortuna einen Elfmeter heraus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Analyse Nach fünf Bundesliga-Partien trennt die A-Junioren des VfB 03 Hilden nur noch das etwas bessere Torverhältnis vom Tabellenende. Es gibt viele Gründe, weshalb der Knoten beim Aufsteiger noch nicht geplatzt ist. So fehlt es teils noch an Teamgeist, vor allem aber an Leidenschaft.