VfB 03 Hilden tritt jetzt beim VfB Homberg an Der Vizemeister leistet zurzeit Schwerstarbeit

VfB Homberg – VfB 03 Hilden. Die ersten Wochen in der neuen Saison verlaufen für die Oberliga-Fußballer des VfB 03 irgendwie zäh. Zumindest scheint es von außen so. Tim Schneider mag das nur bedingt bestätigen. Zumindest die Ausbeute stimmt, konstatiert der Hildener Chefcoach und erklärt: „Seit dem 29. April haben wir kein Spiel mehr verloren, zumindest kein Pflichtspiel.“ Stimmt nicht ganz. Die letzte Niederlage in der Saison 2022/23 datiert vom 28. April. Seinerzeit unterlag der VfB 03 beim Spitzenreiter SSVg Velbert. Danach folgten bis zum Abschluss der Spielzeit noch fünf Siege und ein Unentschieden.