Fußball-Landesliga Das Team von Manuel Mirek feiert den nächsten Erfolg

1.FC Viersen – VfB 03 Hilden II 2:3 (1:1). Auf dem Weg zur Vizemeisterschaft in der Landesliga, Gruppe 1, konnte auch der Tabellenfünfte die VfB 03-Reserve nicht stoppen. Die ersatzgeschwächten Viersener standen in den ersten 45 Minuten kompakt, versuchten den Gegner durch schnelles Umschaltspiel in Verlegenheit zu bringen. Das hätte in zwei Szenen zum Erfolg führen können, doch einmal (23.) wurde ein FCV-Akteur gerade noch abgeblockt, beim zweiten Mal (31.) verfehlte Joel Mangano aus spitzem Winkel das Hildener Gehäuse.