Fußball-Landesliga VfB 03-Zweite überrollt erneut den SC Düsseldorf-West

SC Düsseldorf-West – VfB 03 Hilden 2:6 (0:5). Die Landesliga-Fußballer des VfB 03 gingen nach dem hohen Erfolg über den SC West mit einem Glücksgefühl ins Oster-Wochenende. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Hildener die Weichen auf Sieg – und das in beeindruckender Manier. „Sensationell“, fand Manuel Mirek die Leistung seiner Mannschaft. Der Trainer erklärte: „Körpersprache, Eisntellung und Chancenverwertung waren krass. Das war eine komplett überzeugende Vorstellung und wir haben von Anfang an keinen Zweifel am Sieg gelassen.“ Manndes Tages war zweifellos Jan Tkacik, der mit drei Vorlagen und zwei Toren glänzte.