Trainer-Team des Fußball-Oberligisten stellt sich neu auf Henry Schmidt verlässt den VfB 03 Hilden

Hilden · Der Co-Trainer der Oberliga-Mannschaft will in Zukunft mehr Zeit mit der Familie verbringen statt auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße.

21.05.2024 , 20:18 Uhr

Henry Schmidt freut sich auf mehr Freizeit. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker