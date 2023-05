Jugend-Fußball – Bundesliga U 19 des VfB 03 Hilden macht den Sieg spät klar

Die Hildener Fußball-Talente starten mit einem 4:3-Erfolg in die Hauptrunde B der Sonderspielrunde in der Bundesliga und belegen damit Rang eins in der Gruppe B. Für den Aufsteiger ein ungewohntes Gefühl in dieser Saison.

10.05.2023, 05:15 Uhr

VfB 03-Torwart Ryan Valentine war bei diesem Schuss des Magdeburgers Ziad Bans auf dem Posten. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Birgit Sicker

VfB 03 Hilden – FC Magdeburg (U19-Junioren) 4:3 (1:1). Für die A-Junioren des VfB 03 war es ein ungewohntes Gefühl auf Bundesliga-Ebene, denn in der regulären Runde verloren die Hildener Fußball-Talente viele ihre Partien erst in der Schlussphase – dabei lagen sie meist in der ersten Halbzeit noch in Führung. Diesmal aber besiegte das Team von Philipp Schütz das Trauma und feierte gegen den FC Magdeburg einen Sieg, den der Coach später glücklich, aufgrund der Vorgeschichte aber durchaus verdient nannte.