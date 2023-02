Fußball – Testspiel Hildener Blitzstart führt zum Testspielsieg

HILDEN · Die zweite Mannschaft des VfB 03 gewinnt in Alstaden. Am Mittwoch geht es zum 1. FC Wülfrath in den Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg.

06.02.2023, 05:15 Uhr

Tim Tiefenthal überzeugte als Vorbereiter und Torschütze. RP-Foto: Stephan Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Rump