Fußball : VfB 03 bleibt in Bocholt ohne Punkte

Nach den beiden hohen Siegen in der Vorsaison müssen die Hildener Fußballer diesmal die Qualität des 1. FCB anerkennen, weil sie in der Abwehr die Konsequenz vermissen lassen und zudem mit einem Rumpfkader antreten.

1. FC Bocholt – VfB 03 Hilden 2:1 (2:0). Der Wunsch, die Bocholter ein drittes Mal in Folge zu besiegen, blieb den Fußballern des VfB 03 verwehrt. „Die haben ja auch eine gewisse Qualität“, wollte Marc Bach die Niederlage nicht überbewerten, zumal der Hildener Trainer konstatierte: „Wir sind sehr gut reingekommen, haben 20 Minuten lang nichts zugelassen.“ Dann kamen die Bocholter jedoch auf Touren – und der VfB 03 musste letztlich auch seinen personellen Problemen Tribut zollen. Die ziehen sich wie ein roter Faden durch den bisherigen Verlauf der Saison. Weil kurz vor dem Anpfiff auch noch Marcel Elsner (Knieprobleme) und Simon Metz (Adduktoren) passen mussten, saßen diesmal mit Oliver Krizanovic und Timo Kunzl nur zwei gesunde Feldspieler neben Ersatzkeeper Bastian Sube auf der Bank. Beide Akteure kamen in der Schlussviertelstunde noch aufs Feld.

Dabei stand die Anfangsphase ganz im Zeichen des VfB 03. Der stark aufspielende Oluwabori Falaye setzte sich über die linke Seite durch und bediente Talha Demir, der mit seinem Schuss jedoch an Torhüter Tobiasz Weinzettel scheiterte (13.). Nach Vorarbeit von Demir auf Serdar Ogün verpasste Pascal Weber die anschließende hohe Flanke nur knapp (14.). Dann blockte die Bocholter Abwehr nach einer Ogün-Ecke den einschussbereiten Demir (16.). Zwei Minuten später gingen die Platzherren in Führung, als die Hildener Abwehr einen Angriff der Mannschaft von Manuel Jara nicht konsequent klärte und Florian Abel volley aus 14 Metern zum 1:0 traf. Wenig später setzte sich Weber im gegnerischen Strafraum gut in Szene, doch die VfB-Verantwortlichen hofften vergeblich auf einen Elfmeterpfiff. Ein Freistoß von Demir leitete die nächste Chance der Gäste ein, aber Fabian zur Linden kam nicht ganz an den Ball heran (22.).