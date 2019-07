Fußball : VfB 03 bleibt im vierten Test ohne Gegentor

Hilden Die Hildener Oberliga-Fußballer gewinnen das Freundschaftsspiel gegen den Westfalenligisten TuS Ennepetal mit 4:0. Am Sonntag folgt die nächste Begegnung beim Landesligisten SG Holzheim.

20 Minuten lang bewegten sich die klassengleichen Rivalen auf Augenhöhe. Dann neigte sich die Waagschale allmählich zugunsten der Platzherren, die ohne die etablierten Justin Härtel, Stefan Schaumburg (beide Urlaub) und Fabian zur Linden (beruflich in Frankreich) antraten. Den Torreigen eröffnete einer der jüngeren Akteure im Hildener Team. Oliver Krizanovic setzte sich nach einem guten Zuspiel im Strafraum durch und erzielte die 1:0-Führung (20.). „Er hat sehr zielstrebig den Abschluss gesucht“, lobte Bach den Torjäger der letztjährigen A-Jugend-Mannschaft. Talha Demir sorgte in bewährter Manier für das 2:0: Sein direkter Freistoß klatschte an die Latte, dann prallte der Ball auf den Rücken des Torhüters – und von da ins Netz (61.). Neun Minuten später markierte der erst zur Pause eingewechselte Pascal Weber das 3:0. „In der letzten Woche hatte er einen kleinen Durchhänger, deshalb haben wir ihn etwas aus dem Trainingsbetrieb rausgenommen. Am Dienstag wirkte er schon wieder viel spritziger und und hat jetzt die tiefen Wege gesucht“, lobte der Hildener Trainer den Stürmer, der nach guter Vorarbeit von Demir eiskalt vollstreckte. Nach einer Ecke von Demir erhöhte Selcuk Yavuz mit einem Schuss in den rechten Winkel auf 4:0 (82.). „Ein Traumtor“, befand Bach kurz und bündig.