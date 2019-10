Fußball : VfB 03 bietet dem SV Straelen Paroli

Die Hildener Oberliga-Fußballer gehen im Heimspiel gegen den Top-Favoriten mit 2:0 in Führung. Am Ende setzt sich jedoch die spielerische Qualität des Tabellenführers durch und das Team von Marc Bach steht mit leeren Händen da.

VfB 03 Hilden – SV Straelen 2:4 (2:1). Vor rund 300 Zuschauern lieferten die Fußballer des VfB 03 dem Oberliga-Spitzenreiter einen harten Kampf, zogen aber letztlich den Kürzeren. Nach der kräftezehrenden Begegnung humpelte Justin Härtel vom Platz. Die Enttäuschung stand dem 24-Jährigen, der diesmal wieder als Innenverteidiger zum Einsatz kam, ins Gesicht geschrieben. „Man sieht, dass die Straelener Qualität haben – die nutzen die kleinste Chance“, sagte er. Wirklich besser machte diese Erkenntnis die Niederlage aber nicht. Denn gerade die erste Halbzeit gab den Hildenern Mut, dem Top-Favoriten tatsächlich ein Bein stellen zu können. „Aus dem Nichts machen wir das 1:0“, konstatierte Härtel im Rückblick. Die Führung verdankten die Gastgeber einer feinen Einzelleistung von Pascal Weber, der sich im Strafraum gleich gegen drei Verteidiger durchsetzte und dann im Fünf-Meter-Raum mit links zum 1:0 (22.) vollendete. Es war ein erstes Ausrufezeichen des VfB 03, der zehn Minuten später das nächste folgen ließ. Talha Demir zog aus 20 Metern ab, ein Straelener fälschte den Ball unhaltbar ab – und plötzlich lagen die Hildener mit 2:0 (32.) vorne. Doch die Freude währte nicht lange. Nach einem Steilpass aus der eigenen Hälfte hatte Shun Terada plötzlich freie Bahn. Torhüter Marvin Oberhoff wollte mit einer Grätsche an der Strafraumgrenze den Stürmer stoppen – das Unterfangen war zum Scheitern verurteilt. Statt dessen verkürzte Shun Terada locker auf 1:2 (40.). Ein Treffer, der aus Hildener Sicht zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt kam. „Schade, meiner Ansicht nach war das abseitsverdächtig“, erklärte Härtel. Wesentlich emotionaler reagierten in dieser Situation die VfB-Fans.

Mit den ersten Toren nahm die Partie Fahrt auf. Inka Grings sprach von einer verdienten 2:0-Führung der Hildener. Die Straelener Tainerin stellte fest: „Da waren wir nicht wach.“ In der zweiten Halbzeit prägten nach und nach Nickeligkeiten die Begegnung. So sah Ole Päffgen nach einem Schubser gegen Serdar Ogün die gelbe Karte. „Wir haben uns von Emotionen leiten lassen, sind auch keine Engel“, erklärte Grings dann mit Blick auf jene Szene, als sich der Hildener Betreuer, der einen Ball sichern wollte, plötzlich an der SVS-Bank eingekesselt sah (58.). „Ruhe jetzt“, bemühte sich Grings um Schadensbegrenzung in einer Situation, die sich hinter ihrem Rücken abspielte. Zwei Minuten später zirkelte Abdelkarim auf dem Feld den Ball zum 2:2 (60.) in den Winkel des VfB-Gehäuses.