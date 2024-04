Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden bezwingt erstmals TVD Velbert

Der Hildener Fußball-Oberligist tritt diesmal mit einer sehr jungen Mannschaft an. Die zahlt in einigen Situationen zwar noch etwas Lehrgeld, überzeugt aber letztlich mit großem Engagement und legt so die Basis für den Erfolg.

22.04.2024 , 05:15 Uhr

Nils Gatzke glich nach dem 0:1-Rückstand postwendend zum 1:1 aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker