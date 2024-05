Das Schneider-Team entwickelt neue Motivation VfB 03 Hilden siegt und klettert auf Rang fünf

VfB 03 Hilden – SV Sonsbeck 4:3 (2:2). Durch den Erfolg kletterten die Fußballer des VfB 03 auf den fünften Tabellenplatz. Durchaus etwas überraschend, denn ausgerechnet der Lokalrivale Ratingen 04/19, der über viele Wochen im Aufstiegskampf mitmischte ließ unerwartet beim VfB Homberg Federn und rutschte dadurch sogar auf den siebten Rang ab. Den Hildenern war das egal, denn so kamen sie ihrem Ziel, am Ende der Saison einen Rang unter den Top-Fünf zu belegen“, näher. „Vielleicht ist jetzt sogar Platz vier drin“, überlegte Tim Schneider vor dem letzten Spieltag. Erst einmal war der Chefcoach des VfB 03 jedoch zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft, die zweimal einen Rückstand wettmachte und am Ende ihren Vorsprung ins Ziel rettete.