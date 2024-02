Im Vorstand des Traditionsklubs sind jetzt zwei Neue VfB 03 Hilden behält Bodenhaftung

Rein sportlich läuft es für die Oberliga-Fußballer des VfB 03 gut im neuen Jahr. Dem 3:0-Erfolg über den abstiegsgefährdeten Mülheimer FC ließen die Hildener am Sonntag einen 3:1-Sieg über den ambitionierten Lokalrivalen Ratingen 04/19 folgen. Für Tim Schneider war es das Ergebnis intensiver Trainingsarbeit. Dabei hatte der Chefcoch des VfB 03 auch noch besonderen Grund zur Freude. „Es ist unser erster Auswärtssieg in dieser Saison“, stellte er strahlend fest. Zwar bezwangen die Hildener in der Hinrunde Regionalliga-Absteiger SV Straelen mit 1:0, doch durch den Rückzug des SVS aus finanziellen Gründen verschwand dieser Dreier aus der offziellen Statistik.