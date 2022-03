Fußball : VfB 03 Hilden beantragt Lizenz für die Regionalliga West

Trainer Tim Schneider will mit dem VfB 03 weiter an der Oberliga-Spitze mitmischen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die starke Hinrunde des VfB 03 in der Fußball-Oberliga macht im Verein Lust auf mehr. Deshalb reichte der Vorstand jetzt nach einstimmigen Beschluss beim Westdeutschen Fußballverband den Antrag für eine mögliche Regionalliga-Lizenz ein.

In Hilden gab es bereits vor einer Woche einen Besichtigungstermin seitens des Westdeutschen Fußballerverbandes mit Vertretern des Vereins und der Stadtverwaltung auf der Sportanlage am Bandsbusch. Sollte das Team des VfB 03 seinen Traum verwirklichen können, wären einige Umbaumaßnahmen auf der Anlage erforderlich. Diesbezüglich stellte VfB-Vorsitzender Maximilian Kulesza fest: „Der Aufstieg in die Regionalliga wäre sicherlich eine große Herausforderung für den Verein und die Stadt. Wir wollen uns alle Optionen offenhalten, sollten wir am letzten Spieltag auf Platz eins stehen. Diese Chance hat sich die Mannschaft durch die hervorragende Hinrunde verdient.“