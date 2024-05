Letzter Oberliga-Auftritt vor eigenem Publikum VfB 03: Abschieds- und Aufbruchsstimmung

VfB 03 Hilden – SV Sonsbeck. Für die Fußballer des VfB 03 geht es auf die Zielgerade der Oberliga-Saison. Am Sonntag empfangen sie den Tabellenachten SV Sonsbeck. Eine Partie, in der das Team von Tim Schneider noch einmal seine Heimstärke unter Beweis stellen will, zumal das Hinspiel mit 0:2 verloren ging. Das Duell auf der Anlage an der Hoffeldstraße steht aber nicht nur im Zeichen von Wiedergutmachung, sondern vor allem ist es für etablierte Akteure wie Patrick Percoco und Robin Müller die letzte Möglichkeit, sich nach vielen Jahren im VfB 03-Trikot mit einer guten Vorstellung von den Fans des Traditionsklubs zu verabschieden. In Abschiedsstimmung sind auch Co-Trainer Henry Schmidt und Stürmer Amin Bouzraa, der erst in 2023 nach Hilden kam.