Handball : TB Wülfrath erwartet TuS Lintorf zum Gipfeltreffen

Connor Nitzschmann (am Ball) will mit dem TBW auch den TuS Lintorf bezwingen. Foto: Achim Blazy (abz)

Das Saisonziel lautet Klassenerhalt, doch etwas überraschend führen die Wülfrather Verbandsliga-Handballer nach sieben Partien die Tabelle an.

TB Wülfrath – TuS Lintorf. Am Samstag blickt die gesamte Gruppe 2 der Handball-Verbandsliga gebannt nach Wülfrath. In der MTC-Halle an der Fortunastraße erwartet der neue Tabellenführer TB Wülfrath (11:3 Punkte) den direkten Verfolger TuS Lintorf (10:2 Punkte). Anwurf ist um 18.30 Uhr. Beide Mannschaften erzielten zuletzt stolze Siegesserien und eroberten so diese feinen Spitzenplätze, die die Begegnung zum absoluten Top-Duell machen.

Die Wülfrather sind die große Überraschungsmannschaft der Liga. Dort oben in der Tabelle, wo man eigentlich viel eher die SG Überruhr oder die Panther-Reserve erwartet hatte, steht jetzt dieser Traditionsverein. Ihm kam freilich der günstige Terminkalender entgegen, denn die letzten Gegner stehen alle im unteren Bereich – es gab drei Siege. Aber beachtlich ist der Erfolg in Kettwig, dort stolperten die Lintorfer beim Saisonstart klar.

„Wir wollen in Wülfrath an die Spitze stürmen“, sagt Lintorfs Pressewart Hajo Pfeiffer. „Klar, Wülfrath war immer ein ganz heißes Pflaster, diese Truppe hat viele stimmgewaltige Fans im Rücken. In der Halle ist am Samstag der Teufel los.“ Deshalb hofft er, dass auch viele Lintorfer in die Nachbarstadt mitfahren. Trainer Felix Linden hat keine Aufstellungsprobleme. Jan Lenzen knickte mit dem Fuß um und wurde ebenso wie Christoph Lesch (gesundheitliche Probleme) geschont. Aber beide sollten am Samstag dabei sein.