Handball-Verbandsliga Mettmanner Frauen-Team will ins Mittelfeld

„Da wollen wir unbedingt wieder hin und die untere Tabellenregion verlassen“, sagt Corchia. Die Gastgeberinnen gingen in der letzten Saison noch in der Oberliga an den Start und drohen nun nach vielen personellen Abgängen weiter in die Landesliga durchgereicht zu werden. Nur einen Sieg fuhren die Raderinnen in der Hinrunde ein und stehen deshalb mit zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.