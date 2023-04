Frauen-Handball – Verbandsliga ME-Sport verliert Derby und Tabellenplatz

SG Langenfeld – Mettmann-Sport (Frauen) 28:25 (12:10). „Das war alles in allem sicher eine der schlechtesten Leistung in dieser Saison“, konstatierte Roberto Corchia. Die ME‑Sport-Handballerinnen verloren nicht nur das Derby in der Verbandsliga, Gruppe 2, sondern auch den direkten Vergleich gegen die SGL und rutschten dadurch auf den drittletzten Tabellenplatz ab. Die Gäste fanden schwer in die Partie, lagen nach vier Minuten 1:4 zurück, glichen aber durch Giulia Zatta wieder zum 6:6 (12.) aus. Bis zum 10:10 war die Begegnung ausgeglichen, wobei die Mettmannerinnen in dieser Phase auch dominierten, sich aber zu viele technische Fehler leisteten.