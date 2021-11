Handball : Michelle Stamm hilft ME­-Sport als Torhüterin aus

Trainerin Kim Spiecker ist froh über die Rückkehr von Michelle Stamm. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Mettmanner Handballerinnen wollen in dieser Saison mit Siegen in eigener Halle die Grundlage für den Verbleib in der Verbandsliga legen.

Von Lars Faßbender

Mettmann-Sport – Wald-Merscheider TV (Frauen). Im Rahmen des ersten großen Heimspieltages von ME-Sport am Samstag in der Halle Herrenhaus empfangen die Handballerinnen in der Verbandsliga um 15.30 Uhr den Wald-Merscheider TV. Nach dem unfreiwilligen spielfreien Wochenende greift die Mannschaft von Kim Spiecker wieder in das Meisterschaftsgeschehen ein und möchte gegen das Solinger Team den zweiten Saisonsieg einfahren. Der könnte am sechsten Spieltag enorm wichtig sein, um nicht frühzeitig den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu verlieren.

Grund für die Spielabsage in der Vorwoche war die Verletzung der einzigen und dazu auch noch Interims-Torhüterin Ciara Perchthaler. Sie steht auch gegen Solingen nicht zwischen den Pfosten. „Leider muss Ciara ihre Verletzung noch auskurieren. Wir sind aber sehr froh, dass wir zumindest temporär einen Ersatz gefunden haben“, freut sich Co- und Torwart-Trainer Frederic Schmeer, dass Michelle Stamm den Mettmannerinnen aushilft.