Handball : Mettmann-Sport kommt nicht vom Fleck

Der Mannschaft von Kim Spiecker droht bei TD Lank II eine Klatsche. Ein 6:0-Lauf in der Schlussphase sorgt noch für etwas Ergebniskosmetik.

„Die mangelnde Chancenausbeute und die technischen Fehler waren einfach zu viel“, sagte Co-Trainer Frederik Schmer. Ein Kraftakt und zwei Tore von Lena Maurer in Folge am Ende des ersten Durchgangs brachten ME-Sport auf 10:14 heran und zur Pause wieder in Schlagdistanz. Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern jedoch das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit. Drucklose Mettmanner Angriffe, die die Schiedsrichter immer wieder dazu verleiteten, Zeitspiel anzuzeigen, sowie eine Vielzahl an technischen Fehlern der Gäste nutzten die Lankerinnen zu einfachen Gegenstoßtoren. Als Lise Hvass das 23:13 (44.) für Treudeutsch markierte, war die Partie entschieden.