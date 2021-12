Handball : ME-Sport-Frauen verlieren das Verbandsliga-Derby

Weil die Mettmanner Handballerinnen den Start verschlafen, langt es am Ende gegen den Niederbergischen HC nur noch zu Ergebniskosmetik.

Mettmann-Sport – Niederbergische HC (Frauen) 21:26 (13:15). Die Handballerinnen von ME-Sport haben im Nachbarschaftsduell gegen den Niederbergischen HC das Nachsehen. Da auch die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt patzt, bleibt die Mannschaft von Spielertrainerin Kim Spiecker mit sechs Pluspunkten im unteren Mittelfeld der Verbandsliga auf dem zehnten Platz. Trotz der erneuten Niederlage stellt Co-Trainer Frederik Schmeer dem Mettmanner Team ein gutes Zeugnis aus: „Im Vergleich zur Vorwoche haben sich die Mädels deutlich verbessert. Schade, dass wir am Ende ohne etwas Zählbares dastehen.“

Die Gastgeberinnen verschliefen in eigener Halle den Start der Partie komplett, zeigten aber anschließend absolute Kämpfermentalität. Das 0:3 (4.) und 1:5 (7.) machen deutlich, dass die ME-Sport-Handballerinnen gerade zu Beginn kein ebenbürtiger Gegner waren. Ihre technischen Fehler luden gerade in der Anfangsphase die Velberterinnen immer wieder zu einfachen Gegenstößen ein. „Die Mädels haben sich nicht hängen gelassen und alles in die Waagschale geworfen“, betonte Schmeer. Er sah, wie Svenja Trunk nach etwas mehr als einer Viertelstunde den 7:8-Anschlusstreffer markierte und Lena Tiedermann mit insgesamt sechs Toren zum 10:10 (21.) egalisierte – die Partie war wieder gänzlich offen. „Die Aufholjagd hat Kraft gekostet. Leider ist es uns zu selten gelungen, das Kreisläuferspiel des Gegners zu unterbinden“, berichtete Schmeer, der die privat verhinderte Spiecker als Cheftrainer vertrat.