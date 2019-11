Handball : Unitas rettet in Oppum noch einen Punkt

Unitas rettet in Oppum noch einen Punkt

Marvin Mohrmann (am Ball) traf zehn Sekunden vor dem Abpfiff zum Ausgleich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Haaner Handballer zeigen sich im Abschluss verbessert, schaffen es aber nicht, ihre Führung entscheidend auszubauen.

TV Krefeld-Oppum – DJK Unitas Haan 25:25 (13:12). Die Unitas-Handballer machten es auch in dieser Oberliga-Partie spannend. Während sie am vergangenen Samstag nach dem Derby jedoch mit leeren Händen da standen, schafften sie diesmal zehn Sekunden vor dem Abpfiff noch den Ausgleich. Zwei Minuten zuvor bauten die Krefelder ihre knappe Führung per Siebenmeter auf 25:23 aus. Postwendend nahm Kai Müller eine Auszeit – und die Ansprache des Haaner Trainers war von Erfolg gekrönt. Sekunden später verkürzte Pascal Kordes auf 24:25 – und dann hatte TVO-Coach Ljubomir Cutura Gesprächsbedarf. Letztlich war es eine willensstarke Einzelleistung von Marvin Mohrmann über halbrechts, die im 25:25 mündete. „Da wir zwei Minuten vor dem Ende schon mit zwei Toren zurücklagen, ist das für uns wohl ein gewonnener Punkt“, konstatierte Kai Müller und lobte: „Wir haben trotz des Rückstandes die Nerven nicht verloren.“