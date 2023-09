Die Oberliga-Handballer feiern ein gelungenes Heimdebüt Favorit Unitas Haan zwingt den TV Geistenbeck in die Knie

DJK Unitas Haan – TV Geisternbeck 32:29 (16:16). Die Kulisse beim ersten Heimspiel des Oberligisten Unitas hielt nach langer Zeit wieder einen Spitzenwert bereit, denn rund 300 Zuschauer verfolten in der Halle an der Adlerstraße eine Begegnung, die von der ersten bis zur letzten Minute hohes Tempo, Kampfgeist und Spannung bot. Und am Ende hatten die Haaner die Nase vorne. Allerdings mussten sie viel Schweiß vergießen, ehe der erste Sieg in der Halle an der Adlerstraße feststand. Daher atmete David Horscht nach dem Abpfiff tief durch. Dass sein Heimdebüt als Unitas-Chefcoach gelang, war auch Steffen Hambrock zu verdanken, der in entscheidenden Situationen immer wieder die notwendige Entschlossenheit an den Tag legte und wichtige Treffer markierte.