Handball-Oberliga Unitas Haan will mit Heimsieg in die Pause gehen

DJK Unitas Haan – TV Lobberich. Für die Unitas-Handballer steht am Sonntag (11.15 Uhr, Halle an der Adlerstraße) der Abschluss einer starken Saison an. Zwar blieb der Mannschaft von Markus Neußer das i-Tüpfelchen mit dem Aufstieg in die Oberliga verwehrt, doch das hat das Team inzwischen abgehakt.

13.05.2023, 15:00 Uhr

Trainer Markus wünscht sich einen Sieg zum Abschluss. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker