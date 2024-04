Handball-Oberliga Unitas Haan will die Regionalliga klar machen

DJK Unitas Haan – LTV Wuppertal. „Home is where the Körmes is“, heißt es auf einem gern getragenen T-Shirt der Haaner Handballer. Die eminent wichtige Frage nach der zukünftigen Dauer der Kirmes in der Gartenstadt ist seit Dienstagabend zur Freude der Fans im Sinne der langjährigen Tradition final geklärt. Nun will die Unitas ein weiteres wichtiges Thema abhaken. 2006 beschlossen die Mitglieder auf einer eigens einberufenen Versammlung aus finanziellen Gründen den freiwilligen Rückzug aus der Regional- in die Landesliga. Ein Entschluss, der schwer fiel, denn 18 Jahre lang spielten die Unitas-Handballer in der Regionalliga. Seinerzeit riefen die Vereinsverantwortlichen das Projekt 2010++ aus – Ziel war die baldige Rückkehr in jene Klasse, in der die Haaner Spieler und ihre Anhänger faszierende Begegnungen erlebten. Genau 18 Jahre nach dem bitteren Abstieg steht die Herrenmannschaft jetzt vor dem Wiederaufstieg in die Regionalliga. Es wäre wohl der passende Moment, damit sich der Kreis erfolgreich schließt.