Titelrennen in der Handball-Oberliga bleibt spannend Unitas Haan will den Platz an der Sonne behalten

LTV Wuppertal – DJK Unitas Haan. Nach dem klaren 34:21-Erfolg über Schlusslicht TV Lobberich formierten sich die Unitas-Handballer zum Siegerkreisel und sangen „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hej, hej, hej“. Das war es dann aber auch schon, denn die ganz große Euphorie blieb nach der Rückkehr auf den Oberliga-Gipfel aus. Für Christopher Seher keine Überraschung, Die Ursache sieht der Haaner Torhüter in der Eigenwahrnehmung bei der 29:31-Niederlage bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade und dem 27:27-Unentschieden beim Lokalrivalen Mettmann-Sport. „Vom Gefühl her wussten wir, dass es eher unsere eigenen Punktverluste waren und wir nicht vom Gegner geschlagen wurden“, sagt er und führt weiter aus: „Es war klar, dass es noch keine Entscheidung in irgendeine Richtung war, sondern dass auch die anderen Mannschaften noch Punkte lassen. Und wenn wir das eigene Spiel hinbekommen, noch alles drin ist.“