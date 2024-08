Regionalliga-Absteiger steckt schon in der Vorbereitung Vier Neue für das Frauen-Team der Unitas Haan

In den nächsten Wochen bereitet sich das neuformierte Unitas-Team weiter intensiv auf die neue Saison in der unbekannten Oberliga-Gruppe 2 vor. Auftaktgegner ist der SV Wipperfürth. Die Partie steigt am Sonntag, 8. September in der Halle an der Adlerstraße. Anpfiff ist um 13.15 Uhr.