Handball-Vorbereitung : Oberligist Unitas verliert Test gegen Nordrheinligisten OSC

Marcel Billen scheitert hier am OSC-Keeper. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Haaner trainieren ab dieser Woche wieder in der Halle an der Adlerstraße. Noch drei Wochen bleiben, um sich wieder an die eigentliche Heimstätte zu gewöhnen.