Handball : Unitas Haan kommt die Herbstpause sehr gelegen

Haan Die Oberliga-Handballer der Unitas hoffen, dass ihr Kader bald wieder größer und das bisher harte Programm nach der Herbstpause etwas einfacher wird.

Knapp 20 Minuten waren die Gäste den Duisburgern ebenbürtig. Zwar ohne selbst in Führung zu gehen, zeigte die Unitas jedoch im Angriff eine sehr konzentrierte und mannschaftlich starke Leistung. „Leider haben wir dann den Faden verloren, uns zu sehr in Einzelaktionen verstrickt und insgesamt zu viele kleine Fehler produziert“, sagte Unitas-Co-Trainer Moritz Blau. Die Hiesfelder zogen binnen fünf Minuten auf 14:10 (23. Spielminute) davon. Als Philipp Homscheid vor der Pause das 17:12 markierte und direkt nach Wiederanpfiff auf 18:12 erhöhte, ahnte Blau, dass der erste Saisonsieg in weite Ferne gerückt war. „Es fehlten die Erfolgserlebnisse. Die Abstimmungen waren nicht mehr so gut, wir haben zunehmend den Zugriff auf die Partie verloren.“