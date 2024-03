Frauenhandball, Regionalliga Das lief richtig schlecht für die Haaner Handballerinnen

DJK Unitas Haan – SC Fortuna Köln. Bitterer hätte der Spieltag für die DJK Unitas Haan in der Handball-Regionalliga kaum laufen können. Trotz einer ordentlichen Vorstellung gegen den SC Fortuna Köln gehen die Haanerinnen am Ende leer aus und müssen sich 22:23 (11:13) geschlagen geben. Da der HSV Überruhr vollkommen überraschend gegen den Spitzenreiter TB Wülfrath gewann, beträgt der Abstand bei noch zwei ausstehenden Partien drei Punkte. Da in den letzten Spielen der neue Tabellenführer Treudeutsch Lank und das Top-Team HC Gelpe/Strombach auf die Unitas warten, scheint der Abstieg in die Oberliga bereits besiegelt. „Da müssen wir uns auch keine falschen Hoffnungen machen, die Chancen auf den Klassenerhalt sind verschwindend gering“, findet Unitas-Co-Trainer Stephan Becker klare Worte, lobt aber seine Mannschaft für die Leistung gegen Köln: „Ich kann den Mädels keinen Vorwurf machen, sie haben sich super reingehangen.“