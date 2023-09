Die Erfolgsserie ist schon wieder beendet Unitas Haan verliert beim Regionalliga-Aufsteiger

DJK Adler Königshof – DJK Unitas Haan (Frauen) 24:21 (14:13). Die DJK Unitas Haan schafft es nicht, sich frühzeitig etwas Luft in der Tabelle der Regionalliga zu verschaffen. Wie im HVN-Pokalfinale am Ende der vergangenen Saison gehen die Haanerinnen in Königshof leer aus. Die Gäste dagegen feiern ihren ersten Sieg nach dem Aufstieg in die 4. Liga. Trotz eines guten Starts und einer 3:0-Führung nach weniger als zwei Minuten bekamen die Haanerinnen keine Sicherheit in ihr Spiel. „Gerade die Abschlüsse waren oft zu schwach“, sagte Co-Trainer Stephan Beckerund ergänzte: „Leider haben wir da viel zu viele Chancen im Angriff liegen gelassen.“ In der Abwehr war es besonders Fabienne Zilken, die die Unitas nicht in den Griff bekam. Die Linkshänderin traf nach Belieben, gewann Zweikämpfe und schaffte so Räume für ihre Mitspielerinnen.