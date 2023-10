Frauenhandball, Nordrheinliga Haaner Handballerinnen verlieren unnötig in Bonn

TSV Bonn rrh. – DJK Unitas Haan 32:28 (15:13). Traditionell gilt der TSV Bonn rrh. in seiner tückisch engen Sporthalle als sehr heimstark. Eine Niederlage bei den Beulerinnen kalkulieren einige Mannschaften in der Nordrheinliga ein. Trotzdem ärgern sich die Verantwortlichen der DJK Unitas Haan besonders über die Pleite in der ehemaligen Bundeshauptstadt. „Weil sie vermeidbar war und wir sie uns selber zuschreiben müssen“, sagte Co-Trainer Stephan Becker nach der Partie.