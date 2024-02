Frauenhandball, Regionalliga Bittere Pleite für die Unitas-Handballerinnen

DJK Unitas Haan – Adler Königshof 22:29 (13:15). Eine ganz bittere Niederlage müssen die Handballerinnen der DJK Unitas Haan im Nachholspiel der Regionalliga Nordrhein gegen die Adler Königshof hinnehmen. Das wegen des Finales der Männer-Europameisterschaft verlegte Spiel könnte im Kampf um den Klassenerhalt richtungsweisend sein. Umso ärgerlicher ist es, dass die Mannschaft von Trainer Andre Wernicke offenbar unter der Woche nicht ihre Leistung abrufen kann. „Es ist schon verrückt, dass wir irgendwie traditionell in Spielen an Werktagen einfach nicht die Leistung zeigen, die wir können“, war Wernicke nach der Partie enttäuscht. Mit 22:29 (13:15) unterlagen die Haanerinnen deutlich dem Liga-Neuling und verpassten damit die Chance, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herzustellen.