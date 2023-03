Handball, Oberliga Niederlagen für die Unitas und ME-Sport

Borussia Mönchengladbach – DJK Unitas Haan 34:25 (19:12). Deutlich unterliegt die Unitas und hat damit nur noch theoretische Chancen auf den Aufstieg in die Handball-Regionalliga. Bei der 25:34 (12:19)-Niederlage sind die Gäste nur in der Anfangsphase ebenbürtig. Dabei starteten die Haaner, die von einer großen und lautstarken Anhängerschaft unterstützt wurden, gut: Marcel Billen traf direkt vom Siebenmeterstrich, Andrè Moser erzielte das 2:0. Moser war es auch, der die letzte Führung der Unitas zum 5:4 (8. Minute) erzielte, ehe besonders der Zweitliga-erfahrene Dennis Aust-Heide mit drei Toren in Folge die Gladbacher in Führung brachte.