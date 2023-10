Frauenhandball, Regionalliga Unitas fokussiert sich auf die Außen

Haan · Die Haaner Regionalliga-Handballerinnen treten am Samstag in Bonn an und wollen dort etwas Zählbares mitnehmen, um nicht in den Abstiegsstrudel zu rutschen und den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.

13.10.2023, 05:15 Uhr

Unter anderem Clara Engel (rechts) soll das Tempospiel der Unitas ankurbeln. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Lars Faßbender